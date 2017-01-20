YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'a anlamlı hediye

MHP'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'a anlamlı hediye



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret ederek, şehit Ömer Halisdemir'in kabrinden getirdiği toprağı hediye etti.

Akpınar, Başkan Yardımcısı Koray Korkmaz, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile Başkan Erkoç'u makamında ziyaret etti.

Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettiklerini söyleyen MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Akpınar, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Niğde'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 15 Temmuz Gecesi şehit olan Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını da ziyaret etmiştik. Oradan aldığımız toprağı Kahramanmaraş'ı temsil noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımıza hediye etmeyi uygun gördük. Şehit Ömer Halisdemir kardeşimizin aslen Kahramanmaraş Çağlayancerit'li olması münasebetiyle bu ziyareti gerçekleştirdik" dedi.

Niğde'den getirilen toprağı teslim alan ve ziyaretten dolayı memnuniyetini dilen getiren Başkan Erkoç ise yaptığı açıklamada, "Başkanımıza bu hassas davranışından dolayı çok teşekkür ederiz. 15 Temmuz milletimizin geleceği için çok önemli. Ülkemiz üzerindeki siyaset ve emperyalist mühendislerinin planlarının yırtılıp yüzlerine çalındığı gün. Bu günde şehit olan Aziz Milletimizin kahraman evlatlarından bir tanesi de Şehit Ömer Halisdemir kardeşimiz. İnşallah biz de Şehidimizin mezarından gelen bu toprağı Şeyhadil Mezarlığındaki şehitliğimizin anıtının toprağına karıştırarak muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

(CGR-Y)



20.01.2017 17:44:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER