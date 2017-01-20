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Güney Kore'den Çatak'a bilgisayar sınıfı



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA)  Van'ın Çatak Belediyesi tarafından Atatürk İlköğretim Okulunda oluşturulan bilgisayar sınıfı törenle açıldı.

Açılışa Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, Çatak Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş, Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, merkez okul müdürleri, Ulusal Koordinatör Jong İl Choı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çataklı öğrenciler tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan misafirler, beraberindekilerle birlikte bilgisayar sınıfı açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Vekili Akgül, "Okullarımız insan yetiştiren mekânlardır. Okulların girdisi ve çıktısı insanlardır. Bu özellik ise okullarımızı diğer kurumlardan ayıran en temel farktır. Bu nedenle okullarımıza ve Türkiye'nin arkasındaki gerçek güç olan gençlerimize ayrı önem veriyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte bilginin en değerli sermayenin üretildiği okullarımız, bizim birinci meselemizdir. Belediye olarak eğitime yatırım asil görevimiz olmamasına rağmen ilçemizdeki eğitim yuvalarımıza önemli yatırımlar yapıyoruz. Bütün okullarımızın ihtiyaçlarını zamanla gidereceğiz" dedi.

Atatürk İlkokuluna yapılan katkıdan dolayı Jong Il Choı'ye teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, 21. Yüzyılda bilgiyi yönetmeyi, teknolojinin doğru ve faydalı kullanılması gerektiğini belirterek, katkılarından dolayı lI Choı'ye ceviz ağacından yapılan Mevlana desenli ceviz ağacı işlemesi hediye etti.

(MSA-Y)



20.01.2017 17:50:37 TSI

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