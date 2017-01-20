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Tut ilçesinde 2 bin öğrenci karne sevinci yaşadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut İlçesinde yaklaşık 2 bin öğrenci karne alarak, yarıyıl tatiline girdi.

Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, Şube Müdürleri Ali Koca, Abdurrahman Çelik ile birlikte karne törenine katıldı. 2016-2017 Eğitim-öğretim yarı yıl tatili sevinci yaşayan öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu ve beraberindekiler Nene Hatun Ana Okulu, Atatürk Ortaokulu, Şehit Polis Mahmut Kayhan İlkokulu, Boyundere Köyü İlk ve Ortaokulunda ki karne dağıtım törenlerine katıldı.

Öğrenciler ile sohbet eden ve onların karne heyecanına ortak olan Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, "Tut ilçemizde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere toplam 23 okulda, 188 eğitimcimiz tarafından eğitim alan bin 954 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline giriyor. Tüm öğrencilerimize yarı yıl tatilini iyi geçirmelerini diliyorum. Öğrencilerimizin tatillerini iyi geçirerek ikince yarı yıla iyi başlamalarını temenni ediyorum" dedi.

(AHM)



20.01.2017 17:50:46 TSI

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