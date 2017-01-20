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Hamur'da karne dağıtım töreni



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil, köy okullarındaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

İlk olarak Yapılı köyünde öğrencilerin karnelerini dağıtan Çiğil, daha sonra Yukarı Gözlüce köyüne geçti. Yukarı Gözlüce köyünde bulunan Öğretmen Burçin Özdemir İlk ve Ortaokulundaki sınıfları gezen Çiğil, öğrencilere karnelerini dağıttı. Daha sonra ortaokulda derece alan ve ilçede TEOG sınavında 4'üncü olan Arzu Oğuz'a hediyesini vererek tebrik eden Çiğil, tavsiyelerde bulundu.

Karne törenlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yücel Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, İlçe Özel İdaresi Müdürü Kerem Polat da hazır bulundu.

(AG-MSA-Y)



20.01.2017 17:52:44 TSI

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