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Başkan Baran, iş yeri açılışına katıldı



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KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede yeni hizmete giren bir iş yerinin açılışını yaptı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçeye yatırım yapan esnafların yanında yer almaya devam ediyor. Her fırsatta esnafı ziyaret eden Başkan İsmail Baran, esnafın taleplerini tek tek not alıp gereğini yapıyor. Başkan Baran son olarak Yeniyalı mahallesi Camii sokakta hizmete giren bir bayan kuaförün açılışını yaptı. Yapılan dua sonrası kurdele kesimi gerçekleştirilirken, işletmecilere başarılar dileyen Başkan İsmail Baran, "İlçemizde yeni işletmelerin açılması önemli. Ticari canlılığın artması, ekonomiye de önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

(GY-Y)



20.01.2017 18:05:14 TSI

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