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Tuzla Belediyesinden Halep'e 6 TIR yardım malzemesi gönderdi

20 Ocak 2017 Cuma, 18:38
Tuzla Belediyesinden Halep'e 6 TIR yardım malzemesi gönderdi
Tuzla Belediyesinden Halep'e 6 TIR yardım malzemesi gönderdi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi, Halep'teki savaş mağdurlarına un, gıda malzemeleri, giysi, battaniye, sağlık malzemelerinden oluşan 6 TIR yardım malzemesi daha gönderdi. Yardım TIR'ları, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan dualarla uğurlandı.
Halep'teki savaş mağdurlarına geçtiğimiz ay 10 TIR yardım malzemesi gönderen Tuzla Belediyesi, 6 TIR daha yardım malzemesi daha gönderdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasına başta Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olmak üzere, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Türk Kızılayı Tuzla Şubesi, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Bayburt İli Dağçatı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Tuzla Rumeliler Derneği, Sawkoop, Mahalle Muhtarları ve Aslan Bakkal imkânları ölçüsünde katkı sağladı. İçinde temizlik malzemeleri, gıda, yatak, kıyafet ve çocuk bezi bulunan 6 TIR dolusu yardım, protokol tarafından Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan dualarla uğurlandı.

"Rabbim bize her işimizi gönül birliğiyle halletmeyi nasip etsin"
Suriye'deki savaş mağdurlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Suriyeli sığınmacıların ülkemize ulaştığı ilk günden itibaren yardımda bulunuyoruz. Hatay Kırıkhan'daki sığınmacılara düzenli olarak yardım ediyoruz. Halep'te savaş mağduru olan vatandaşlarımıza da geçen ay 10 TIR yardım gönderdik. Bugün de 6 TIR yardım gönderiyoruz. Bu TIR'ların hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Suriyeli sığınmacıların eğitimlerine varıncaya kadar her türlü yardımı yapma gayretimizi sürdürüyoruz. Bu gücü de sizden alıyoruz. Bu sadece Tuzla Belediyesi'nin değil Tuzla halkının, Tuzla sivil toplum kuruluşlarının ve sayın Kaymakamımızla beraber bütün daire amirlerimizin, herkesin emeğiyle olan bir dayanışmadır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Rabbim, her işimizi bu şekilde el birliğiyle, gönül birliğiyle gerçekleştirmeyi bizlere nasip etsin" dedi.

"İnsan olmanın gereğini yerine getiriyoruz"
Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, konuşmasında millet olarak dünyada mazlumların hamisi olmaya devam edeceğimizi belirtti. Kaymakam Çalışır, "Devamlı yaptığımız işlemi bugün bir kez daha yapıyoruz. İnsan olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hayırseverlerimizden razı olsun. Bu mütevazi TIR'ların içerisindeki maddi kaynaklar önemli ama ondan daha önemlisi gönülden yapılan bir hizmet, hayır işi var. Görünüyor ki bu tür hizmetler devam edecek. Rabbim bereketini arttırsın. Devamını da sağlama yönünde inşallah arkadaşlarımıza güç kuvvet versin. Dünya üzerinde bu değerleri taşıyan bu büyük millet olduğu müddetçe inşallah mazlumların hamisi olmaya, mazlumların duasını almaya, ağlayacaksak hep beraber ağlamaya, güleceksek her beraber gülmeye, yürüyeceksek de hep beraber yürümeye hep birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Yardım TIR'ları, Tuzla Müftüsü Aşır Durgun'un okuduğu duanın ardından yola çıktı.
(YM-ÖZ-Y)

20.01.2017 18:42:01 TSI
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