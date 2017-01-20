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Çorum'da Çölyak taramasının ilk etabı tamamlandı

- Türkiye'de okul çağı çocuklarına yönelik en kapsamlı tarama gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum İl milli Eğitim Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında uygulanan "Okul Çağı Çocuklarında Çölyak Hastalığı Sıklığının Araştırılması" projesinin 1. etabı il merkezinde bulunan tüm seviyeden okullarımızın taranması ile tamamlandı.

16 Ocak'ta başlayan Çölyak taraması, 70 okulda toplam 800 öğrenciye uygulandı. Tarama işlemi Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatri ana bilim dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Atakan Comba başkanlığında, Öğretim görevlileri Emre Demir ve Nadiye Barış Eren'in yönettiği 15 kişilik bir ekiple yapıldı. Projenin 2. etabı Şubat ayı içinde ilçelerdeki okulların taranması ile tamamlanacak.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük: "Eğitimle ilişkili her durumun tespit ve iyileştirilmesi için çalışmaktayız. Bizim görevimiz sadece okul içinde öğrencilerimizin akademik durumlarının yükseltilmesi değil, akademik durumuna etki edebilecek olan her türlü koşulun da tespit, takip ve iyileştirilmesi yönünde hareket etmektir. Sorumluluğumuz altında olan çocuklarımızın karşı karşıya olduğu sağlıkla ilgili muhtemel tehditlerin ortadan kaldırılması noktasında da çalışmalarımız devam etmekte. Bu tarama çalışması bu yönüyle önemsediğimiz bir çalışma. Elbette ki bu taramada çocuklarımızın hepsinin sağlıklı olduğunu görmek bizi mutlu eder. Ancak muhtemel risk altındaki çocuklarımızın da henüz çözüm imkânı varken durumun farkına varmalarını ve tedbir almalarını sağlamak da önemlidir. Türkiye'de il bazında okul çağı çocuklarına yönelik en kapsamlı olarak ilk defa ilimizde böyle bir projeyi hayata geçirmekten dolayı da ziyadesiyle memnun olduk. Proje kapsamında tarama yapan ekiblerimize teşekkür ediyorum." dedi.

(BÖ)



20.01.2017 18:53:20 TSI

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