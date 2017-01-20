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THK yöneticilerinden Prof. Dr. Gür'e hayırlı olsun ziyareti



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GAZİANTEP (İHA) - Türk Hava Kurumu (THK) Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Kapısız ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Türk Hava Kurumu arasında önümüzdeki günlerde ortak projeler yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Gür, Gaziantep'in son yıllarda Suriyelilere kucak açan bir kent olduğunu ifade ederek, bu zor süreçte, savaşın sıcaklığını en sıcak yaşayan Gaziantep'in milli birlik ve beraberlik ruhunu koruduğunu belirterek, ticarette ise bu sıkıntılı süreçte Ankara'yı da geçerek beşinci sıraya geldiğini söyledi. Türk Hava Kurumu ile Gaziantep Üniversitesi'nin işbirliği alanlarını bularak bu konuda bölgemizdeki insanlara ve ülkemize hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Şube Başkanı Abdulkadir Kapısız, "Gaziantep Üniversitesi Havacılık Kulübü ile ortak çalışmalarımız var. Öğrencileri kendi eğitim merkezimizdeki kurslara gönderiyoruz. Kültür Müdürlüğü veya Havacılık Kulübü ile bağlantılı olarak model uçak kursları düzenledik. Türk Hava Kurumu Gaziantep Şubesi olarak Gaziantep Üniversitesi ile birlikte önümüzdeki günlerde birçok çalışmayı birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Şube Başkanı Abdulkadir Kapısız'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Turgut Oğuz, M. Adem Demirezer, Mehmet Murat Kızıl ve Mustafa Nami Işıklar da hazır bulundu.

(SD-Y)



20.01.2017 19:02:56 TSI

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