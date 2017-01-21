YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ADÜ Veteriner Fakültesi'nden ulusal akreditasyon

ADÜ Veteriner Fakültesi'nden ulusal akreditasyon



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi, ulusal akreditasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayarak akredite oldu.



Mayıs 2016'da Uppsala-İsveç'te düzenlenen Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) Genel Kurulunda uluslararası tanınırlığını kazanan ve eğitim kalitesinin Avrupa Birliği Standartlarını karşıladığı tescil edilen ADÜ Veteriner Fakültesi, şimdi de Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi'nin (VAK) toplantısında alınan kararla 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte oldu.

Türkiye'de eğitim veren Veteriner Fakülteleri içerisinde EAEVE uygunluğuna (Approval) sahip 4 fakülteden bir tanesi olan ADÜ Veteriner Fakültesi, 11-15 Kasım 2016 tarihinde Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Değerlendirme ziyareti sonrasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Ergün Ömer Gürsoy'un da katılımıyla 29 Aralık'ta Ankara'da akredite olmayı başardı.



ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Ömer Gürsoy, Türkiye'de eğitim veren Veteriner Fakülteleri içerisinde bu akreditasyona hak kazanan 5 fakülteden biri olduklarını vurgulayarak, ADÜ Veteriner Fakültesi'nin eğitim kalitesini her geçen gün daha da arttırarak öğrencileriyle birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

(MB-Y)



21.01.2017 08:30:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER