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Aydın'da organ bağışını destekleyenler onurlandırıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 08:25
Aydın'da organ bağışını destekleyenler onurlandırıldı
Aydın'da organ bağışını destekleyenler onurlandırıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da yürütülen organ bağışı çalışmalarına destek veren kamu ve özel kurum çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Organ Bağışı ve Kemik İliği Nakli" konulu toplantı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Nermin Erol, İlçe Sağlık Müdürleri, kamu ve özel hastane yöneticileri ile tüm kurumlarda organ bağışı konusunda görevli personeller katıldı.

Düzenlenen toplantıda Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu "Kemik İliği Nakli", ADÜ Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Kurt ve ADÜ Organ Nakli Koordinatörü Dilek Acar "Organ Bağışı" konusunda bilgi ve deneyimlerini aktardı. İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Birim Sorumlusu Hanife Kaçmaz tarafından yapılan sunumda İl genelinde 2016 yılında yürütülen organ bağışı çalışmaları değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, yaptığı konuşmasında; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunlarından biri; tedavisinin sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklardır. Organ bağışı ve organ nakli sayılarının yetersizliği, son dönemde organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. İlimizdeki 1020 kronik böbrek yetmezliği hastası, haftada 3 gün diyaliz cihazlarına bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar ise maalesef bu imkâna sahip olamayıp, uygun organ bulunamadığı takdirde yaşamlarını kısa bir süre içinde kaybetmektedir. Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve işgücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezlikleri önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumakta olup, organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması Bakanlığımız öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğümüzün de öncelikli hedeflerindendir. İlimiz organ bağışı konusunda personelimizin yaptığı etkin çalışmalar sayesinde Sağlık Bakanlığının Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi verilerine göre Türkiye genelinde 31. sıradan 10. sıraya yükselmiştir. Yaptığı çalışmaları sadece organ bağışı haftasıyla sınırlamayıp tüm yıl özverili bir şekilde çalışıp emek veren personelimize teşekkür eder, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar dilerim" dedi.

Toplantı sonunda Aydın'da yürütülen organ bağışı çalışmalarına özveriliyle destek veren kamu ve özel kurumlarda çalışan personele teşekkür belgesi verildi.
(MB-Y)

21.01.2017 08:30:21 TSI
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