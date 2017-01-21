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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Havalar soğudu yüne talep arttı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:24
Havalar soğudu yüne talep arttı
Havalar soğudu yüne talep arttı
- Kış aylarının vazgeçilmezi yün
- Tuhafiyeci Kızıltan: "Yün modası geçmez sadece değişir"

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tuhafiye işletmecisi İrfan Kızıltan, havaların soğumasıyla birlikte yünlere talebin arttığını söyledi.
35 yıldır tuhafiye dükkanı işleten Kızıltan, havaların soğumasıyla birlikte işlerde hareketlilik yaşandığını kaydetti. Yünün modasının geçmediğini belirten Kızıltan, "Havaların soğumasıyla işlerde hareketlilik yaşanmaya başlandı. Yaz dönemi bayağı sakin geçti bizim için. Yazın fazla yün alan olmuyor. Burası Lüleburgaz'ın en eski dükkanı. Geçen yıla göre satışlarımız aynı gidiyor. Yüne talep oluyor. Vatandaşlarımız yünden çeşitli ürünler yapıyor. Yünle çetikten yeleğe kadar her şey yapılıyor. Binlerce çeşit yün çeşidimiz var. Şu an kalın yünlere talep var. Penye ip ve bambu lifi bu kışın modası. Yün modası geçmez sadece değişir" dedi.
(KA-MK-Y)

21.01.2017 09:29:30 TSI
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