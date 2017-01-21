YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yiğit'ten Yedigöller yolu müjdesi

Başkan Yiğit'ten Yedigöller yolu müjdesi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Başkan Muzaffer Yiğit, Yığılca Yedigöller yolu yapım çalışmasının başladığını söyledi.

Doğa harikası Yedigöller'e Yığılca istikametinden yol güzergah ve yeniden yapım çalışmaları Yığılca Kaymakamlığı ve Yığılca Belediyesi ortak girişimleri ile çalışmalar başlatıldı. Yedigöller yolunda hummalı bir çalışma yapılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Bugün hem ilimiz hem de ilçemiz için çok önemli bir gün. Düzce turizminde yeni bir çığır açılıyor. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu cennet Yedigöller profesyonel bir yolla Düzce'mize, Yığılca'mıza bağlanıyor. Nasip olursa yolumuzun genişliği 12 metre oluyor. Bu yoldan 20'nin üzerinde köyümüz faydalanıyor hem de turizm yolu oluyor. İlçe Kaymakamımız

Furkan Sancaktutar her türlü desteği veriyor. Ülkemiz için ipek yolu ne kadar önemli ise bizim için bu turizm yolu da o kadar önem arz ediyor. Ülkemize, Düzce'mize, Yığılca'mıza hayırlı olsun. Belediye Başkanı olurken ilçeyi turizm şehri yapacağız demiştik. Onun için yola çıktık. Bu da sözümüzde durduğumuzun en güzel kanıtı" dedi.

(AY)



21.01.2017 10:58:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER