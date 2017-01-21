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Kaymakam Dündar'dan iadeyi ziyaret

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:11
Kaymakam Dündar'dan iadeyi ziyaret
Kaymakam Dündar'dan iadeyi ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, kedisine ziyarette bulunan bazı STK ve esnaflara iadei ziyarette bulundu.
Kaymakamı Tekin Dündar, kedisine ziyarette bulunan bazı STK ve esnaflara iadei ziyarette bulundu. Esnafları gezerek sorunlarını dinleyen Kaymakam Dündar, son olarak Türkiye Muhtarlar Federasyon Çaldıran Şubesini ziyaret etti. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Dündar, şube başkanı Adem Çınarbay'a çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.
(ŞAK-Y)

21.01.2017 11:16:18 TSI
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