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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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DSİ Bentspor'dan Başkan Ataç'a plaket

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:21
DSİ Bentspor'dan Başkan Ataç'a plaket
DSİ Bentspor'dan Başkan Ataç'a plaket

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in köklü kulüplerinden olan DSİ Bentspor, kendilerine yapmış olduğu yardım ve desteklerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür plaketi ve 26 numaralı üzerinde 'Ahmet Ataç' yazılı DSİ formasını hediye etti.
Belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarete kulüp 2'nci Başkanı Mehmet Esen Yönetici Futbol şube sorumlusu Aydın Çakmak, Antrenör Metin Aldemir ve alt yapı Antrenörü Özcan Canbek katıldı. Ziyarette bir açıklama yapan Antrenör Metin Aldemir, "Yönetici arkadaşlarla beraber başkanımızı ziyaret geldik. Başkanımız bizlere maddi ve manevi çok destekler vermiştir bu bir teşekkür ziyaretidir. Bizleri kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise, "DSİ Bentspor bu kentin tarihinde önemli görevler yapmıştır. Tabi bizim hedefimiz amatör sporlardır. DSİ gibi bir kulübe tabi ki desteklerimizi vereceğiz. Onlar bu kent adına müsabakaya çıkıyorlar Belediye olarak Eskişehir'de amatör sporun her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Ayrıca ziyaret sonrası Dsi Bentspor kulüp yetkilileri, teşekkür plaketi ve üzerinde 26 Ahmet Ataç yazan formayı günün anısına Başkan Ataç'a takdim etti.
(MK-Y)

21.01.2017 11:26:33 TSI
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