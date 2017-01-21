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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Para dolu cüzdanı zabıta teslim etti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:24
Para dolu cüzdanı zabıta teslim etti
Para dolu cüzdanı zabıta teslim etti

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Urla Belediyesi Zabıta memurları yolda buldukları 9 bin TL'yi sahibine teslim ettiler.
Urla Belediyesinin emektar Zabıta Memurları Mahmut Altuğ ve Mehmet Öztürk yaptıkları rutin kontroller sırasında Urla Cumhuriyet Meydanında içinde 9 bin TL bulunan cüzdan buldular. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilen durum kısa sürede çözüme kavuşarak paranın sahibi birkaç saat içinde bulundu. Balçova'da oturan 75 yaşındaki Mustafa Aybacı'ya ait olduğu anlaşılan cüzdan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın huzurunda zabıta memurları tarafından sahibine teslim edildi. Bankadan çektiği 9 bin TL'yi evinin tadilatını yapmasını için Urla'daki arkadaşına vermeyi planladığını söyleyen Mustafa Aybacı, çok mutlu olduğunu belirterek duyarlı davranışları için zabıta memurlarına teşekkür etti.
(MY)

21.01.2017 11:28:48 TSI
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