YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekirdağ Bilardo İl Şampiyonası Çorlu'da düzenlendi

Tekirdağ Bilardo İl Şampiyonası Çorlu'da düzenlendi



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Gençlik ve Spor Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekirdağ Bilardo Şampiyonası Çorlu'da gerçekleştirildi.

Çorlu Gençlik Merkezi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan binasında düzenlenen şampiyonaya daha önce gruplarında derece elde eden ve il şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcular katıldı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile Çorlu Gençlik ve Spor Müdürü Feridun Demirel'in de katıldığı şampiyonada dereceye giren bilardoculara ödülleri Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç tarafından verildi.

(SŞ-MK-Y)



21.01.2017 11:43:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER