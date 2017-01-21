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YYÜ Teknokent'te Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:43
YYÜ Teknokent'te Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu
YYÜ Teknokent'te Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan teknokentte yeni bir birim olan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu.
Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan YYÜ Teknokent Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş, YYÜ Teknokentin 2013 yılında kurulduğuna dikkat çekerek, "Teknokent binamız 2015 yılında firma başvurusu kabul etmeye başladı. Şimdi kurduğumuz Teknoloji Transfer Ofisimiz ise özellikle üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması, iç ve dış piyasadaki paydaşlarında farkındalık oluşturma ve toplumsal faydaya yönelik bilimsel çalışmalar noktasında son derece önemlidir" dedi.
"Teknoloji Transfer Ofisi'nin amacı"
TTO ile üniversitede üretilen bilginin uygulamaya dönüştürülmesindeki sürecin kolaylaşacağını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Görentaş, "Bu anlamda ileri teknoloji uygulamalarını katma değer katan çözümlere dönüştüren öncü bir üniversite olmak ve diğer alanlarda faaliyet yürüten yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek hem kendi aralarında hem de üniversiteyle bir sinerji oluşturmalarını sağlamak amacındayız. TTO'lar teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırma, yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme gibi görevler üstlenmektedir. Ayrıca burada TTO'lar işbirliğini geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren mekanizmaları oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.
YYÜ-TTO ile neler hedefleniyor?
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin hedeflerinden de söz eden Görentaş şunları kaydetti:
"Bu ofisi kurmamızdaki hedeflerimize gelince birincisi yerelde, bölgemizde ve ülkemizde üniversite sanayi işbirliğinin önemi konusunda farkındalık oluşturulması. Elde edilen çıktıların topluma ulaştırılması, üretilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak başarılı uygulamaların arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi hedeflerin yanı sıra üniversitemizdeki akademisyen öğrencilerin, ulusal kalkınma amaçlarına ulaşmasına yönelik toplumsal fayda ve katma değer oluşturan proje üretmeleri konusunda teşvik edilmesi. Bu tür projelerin nicelik ve nitelik olarak arttırılmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca bölge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ileri teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimlere öncülük yapmak için akademik kökenli girişimci sayısının arttırılması, teşvik edici mekanizmalar oluşturulması ve bu yolla bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınma düzeyine katkıda bulunulmasını öngörmekteyiz."
YYÜ-TTO bünyesinde farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, üniversite sanayi işbirliği hizmetleri, fikri sanayi hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri gibi faaliyetler yürüteceklerini de sözlerine ekleyen Görentaş, "Kısacası YYÜ-TTO sanayicilerin ihtiyaçlarını analiz edip üniversiteye ve ilgili birimlere sunan bir köprü görevi üstlenecek. Hem üniversiteye hem de sanayiye profesyonel bir anlayış ile destek sağlamaya çalışılacaktır" diye konuştu.
(MD-ŞAK-Y)

21.01.2017 11:48:11 TSI
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