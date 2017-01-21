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Sarıgöl'ün yeni mezbahası tamamlandı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl'de yeni hayvan pazarına modernizasyon çalışmaları kapsamında yeni mezbaha inşaatını tamamladı. Yeni mezbaha, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standartlarına uygun olarak yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl'de yeni mezbaha yapımını tamamladı. Yeni mezbaha Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standartlarına uygun olarak yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Sarıgöl'de yapımı tamamlanan yeni mezbahanın daha modern ve hijyenik bir ortamda hizmet vereceğini belirtti. Yeni mezbaha binasının tamamlanmasının ardından daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kesimin yapılacağını belirten Akbaş, "Sarıgöl'de yeni mezbaha inşaatı çalışmalarımız tamamlandı. Tesisimiz son teknolojik aletler ile hizmet verecektir. İçerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim alanlarının farklı olacağı şekilde projelendirildi. Ayrıca mezbahamızda Avrupa standartlarına uygun soğuk hava depoları olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla yapılan Sarıgöl Mezbahası yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

(SC-Y)



21.01.2017 11:58:47 TSI

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