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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Akyürek Batmanspor'la anlaştı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:28
Akyürek Batmanspor'la anlaştı
Akyürek Batmanspor'la anlaştı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Bir dönem Çanakkalespor forması giyen tecrübeli futbolcu Erdal Akyürek, 3. Lig takımlarından Batman Petrolspor'la anlaştı.
Ara transferde Batman Petrolspor'la sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu Erdal Akyürek, yeni takımıyla ilk maçına da çıktı. Bir dönem Çanakkalespor forması da giyen Akyürek, bundan böyle 3.ligde top koşturacak. Akyürek, hedefinin yeni takımıyla birlikte şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.
(GD)

21.01.2017 12:33:19 TSI
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