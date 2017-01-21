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Kütahya Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:49
Kütahya Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası
Kütahya Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'ne yeni bir hizmet binasına yapılacağı bildirildi.
Hizmet binasının 30 Ağustos Mahallesi Kent Ormanı yakınına inşa edileceğini belirten AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, "Kütahya'mızdaki kamu kurumlarını yeni hizmet binalarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Son olarak Tapu Kadastro İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının projeleri ve ihale evrakları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından tamamlanmıştır. Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü yeni hizmet binası 2 bin 950 metrekare alan üzerine bodrum üstü 4 kat, toplamda 5100 metrekare kullanım alanına sahip olacaktır. 30 Ağustos Mahallesi'nde Kent Ormanı'nın yanında inşa edilmesi planlanan bina yaklaşık 4 Milyon TL'ye mal olacaktır. Proje işleri tamamlanan bina için ihale süreci başlamıştır. Yaklaşık 2 ay sonra inşaat ihalesi yapılarak inşasına başlanacaktır.Yapılacak yeni modern hizmet binasıyla vatandaşlarımızın tapu ve kadastro işlemlerinin daha rahat bir ortamda ve hızlı yapılması sağlanacaktır. Biz Kütahya Milletvekilleri ve AK Parti kadrolarıyla birlikte ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu. (EFE)

21.01.2017 12:54:44 TSI
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