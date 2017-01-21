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Başkan Altepe Türkçe öğrenen Suriyelileri ziyaret etti



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkçe kursuna katılan Suriyelileri ziyaret etti.

Bursa Kent Konseyi ve Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği (IMPR) iş birliği ile Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'nde sertifikalı Türkçe okuma yazma kursu açıldı. 18 yaş üzeri kadın-erkek Suriyelilerin katıldığı kurslarda 170 kişi eğitim alıyor. Kent Konseyi tarafından ücretsiz olarak IMPR'ye tahsis edilen ofislerde yılda binin kişinin eğitim alması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ile birlikte Türkçe kursuna katılan Suriyelileri ziyaret etti. Türkiye ile Suriye'nin birlikte gelişip kalkınacağını söyleyen Recep Altepe, bu sıkıntıların bir gün son bulacağını belirtti. Kursiyerlere "Her gecenin bir sabahı var. İnşallah bu gecenin de bir sabahı olacak" diyen Başkan Recep Altepe, "Düşmanlarımızı hep birlikte üzeceğiz, dostlarımızı sevindireceğiz. Bunlar için el birliğiyle çalışacağız. Umarım zulüm bir an önce biter ve bu coğrafyayı geleceğe huzur içinde taşırız. Bunun için bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

IMPR Kurumsal Politikalar Belirleme Başkanı Yüksel Yeni ise, Bursa'da yaşayan Suriyelilerin topluma intibak etmeleri için Türkçe kursları düzenlediklerini belirtti. Bursa'da başlattıkları pilot uygulamada 17 farklı yerde Türkçe kurslar açtıklarını, yaklaşık bin kişinin kurslara katıldığını anlatan Yüksel Yeni, kurslara destek veren belediye başkanlarına teşekkür etti.

(MŞ)



21.01.2017 12:54:25 TSI

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