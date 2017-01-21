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FETÖ'nün İlahiyat imamı tutuklandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:58
FETÖ'nün İlahiyat imamı tutuklandı

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan "ilahiyat imamı" olduğu belirlenen A.Y tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri (KOM), FETÖ/PDY'nin Ağrı, Bayburt ve Trabzon'da ilahiyat fakülteleri öğretim görevlilerinden sorumlu 28 yaşındaki A.Y'yi, Niğde'deki evinde gözaltına almıştı. 3 günlük sorgunun ardından hakim karşısına çıkan A.Y tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine konuldu.
(SK)

21.01.2017 13:03:11 TSI
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