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Siirt'te '15 Temmuz darbe girişimi ve gençlik' konulu konferans düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Genç-Memur-Sen tarafından '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gençlik' konulu konferans düzenlendi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Siirt Kız Yurdu'nda düzenlenen programa, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşat Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmede bulundu. Konuşmasına, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısını lanetleyerek başlayan Yılmaz, FETÖ'nün insanların dini duygularını istismar ettiğini belirterek, "Siz hiç camiden çıkarken 'camiye, Kur'an kursuna ya da medreseye yardım edin' diyerek para toplandığında, insanlarımız verirken bu para yanlış yerlere gidiyor diye şüphelendiğini gördünüz mü? Hayır. İnsan çok rahat bir şekilde sadakasını çıkarır ve verir. Çünkü bizim insanımız Allah için bir insan istediği zaman verme duygusuna sahip insandır. Bizim millet 'canınızı bu vatan için verin' dendiğinde de gözünü kırpmadan verir. Bu milletimizin özünde var" ifadelerini kullandı.

FETÖ terör örgütünün insanların infak duygusunu himmet kavramıyla sömürdüğüne işaret eden Yılmaz, insanların eğitime verdiği hassasiyetin örgüt tarafından istismar edildiğini söyledi.

Konferansta emeği geçenleri kutlayan Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz da hain darbe girişimini bir kez daha kınadı. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'i canlandıran skeç ve 15 Temmuz darbe girişimi konulu afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

(MND-AKK-Y)



21.01.2017 13:31:36 TSI

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