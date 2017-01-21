YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. FATOFFROAD'da Başkan Felek istifa etti

FATOFFROAD'da Başkan Felek istifa etti

- Yeni başkan Mehmet Güvenkaya oldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Offroad Spor Kulübü (FATOFFROAD) Başkanı Naim Felek görevinden kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı.

Yoğun iş temposu nedeniyle istifa ettiğini belirten Naim Felek, "1 yıldır görevimi en iyi şekilde devam ettirdim ve birçok önemli organizasyonu Fatsa'da yapılması için çalıştık. Fatsa ilçemizin adını tüm Türkiye'de duyurmak için önemli yarışlarda derece aldık. Tabi bunlar için önemli zamanlar gerekiyor. İş yoğunluğu da yaşayınca böyle bir istifa kararı aldı. Yine aynı şekilde desteklerim kulübümüze devam edecektir. Kendimiz yönetim kurulu ile bir toplantı yaptık ve orada belirlediğimiz Mehmet Güvenkaya arkadaşımız artık başkanlık görevini sürdürecek. Herkese hayırlı olsun" dedi.

(AA-SLH-Y)



21.01.2017 13:43:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER