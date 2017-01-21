21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FATOFFROAD'da Başkan Felek istifa etti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:39
FATOFFROAD'da Başkan Felek istifa etti
FATOFFROAD'da Başkan Felek istifa etti
- Yeni başkan Mehmet Güvenkaya oldu

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Offroad Spor Kulübü (FATOFFROAD) Başkanı Naim Felek görevinden kendi isteği ile istifa ettiğini açıkladı.
Yoğun iş temposu nedeniyle istifa ettiğini belirten Naim Felek, "1 yıldır görevimi en iyi şekilde devam ettirdim ve birçok önemli organizasyonu Fatsa'da yapılması için çalıştık. Fatsa ilçemizin adını tüm Türkiye'de duyurmak için önemli yarışlarda derece aldık. Tabi bunlar için önemli zamanlar gerekiyor. İş yoğunluğu da yaşayınca böyle bir istifa kararı aldı. Yine aynı şekilde desteklerim kulübümüze devam edecektir. Kendimiz yönetim kurulu ile bir toplantı yaptık ve orada belirlediğimiz Mehmet Güvenkaya arkadaşımız artık başkanlık görevini sürdürecek. Herkese hayırlı olsun" dedi.
(AA-SLH-Y)

21.01.2017 13:43:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

OBB Sanat Galerisi 100 bin kişi ağırladı
YEREL

OBB SANAT GALERİSİ 100 BİN KİŞİ AĞIRLADI
Fatsa'da 2016'da 15 metruk bina yıkıldı
YEREL

FATSA'DA 2016'DA 15 METRUK BİNA YIKILDI
Karataş: &quot;Krediler uzun vadede doğru bir yaklaşım değil&quot;
YEREL

KARATAŞ: "KREDİLER UZUN VADEDE DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL"
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Ordu'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ORDU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
EMŞAV'dan El Sanatları ve Yöresel Ürün Fuarı
YEREL

EMŞAV'DAN EL SANATLARI VE YÖRESEL ÜRÜN FUARI
Ordu'ya yeni terminal
YEREL

ORDU'YA YENİ TERMİNAL
&quot;Fındıkta erken uyanma söz konusu değil&quot;
YEREL

"FINDIKTA ERKEN UYANMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Ünye'den Halep'e 25 ton un
YEREL

ÜNYE'DEN HALEP'E 25 TON UN
Üniversite öğrencilerinden Suriyelilere yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN SURİYELİLERE YARDIM

Fatsa'da karne heyecanı
YEREL

FATSA'DA KARNE HEYECANI
Ordu'da 34 bin aileye sosyal yardım
YEREL

ORDU'DA 34 BİN AİLEYE SOSYAL YARDIM
Ulubey Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı
YEREL

ULUBEY BELEDİYESİ İLE BEM-BİR-SEN ARASINDA SDS İMZALANDI
Ünye'de karne heyecanı
YEREL

ÜNYE'DE KARNE HEYECANI
Ordu'da karne heyecanı
YEREL

ORDU'DA KARNE HEYECANI
Hastane personeli tiyatroda buluştu
YEREL

HASTANE PERSONELİ TİYATRODA BULUŞTU