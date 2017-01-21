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Atletler sınırı vizesiz geçecek

- Dostluk maratonu başvuruları başladı

- Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne'de düzenlenen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun üçüncüsü 4 Haziran 2017'de yapılacak. Yarışmaya katılacak atletler için başvurular başladı.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Haluk Kaya, 4 Haziran 2017'de yapılacak uluslararası maratonun Selimiye Camii'nin oradan başlayıp Yunanistan sınırını pasaportsuz ve vizesiz geçilerek bin atletin koşacağını söyledi.

"Vizesiz Geçecekler"

Düzenlenecek uluslararası maraton kapsamında bin atletin katılacağını belirten Kaya, " Normalde ülkeler arası geçişler pasaport ve vizeler ile yapılıyor. 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz maratonda Edirne Belediyesi ve Selimiye Camii'nin arasından başlayacak ve Yunanistan sınırını geçerek başlangıç noktasına dönecekler" diye konuştu.

"Tarihi mekanlar tanıtılacak"

Başlangıç noktasından sonra ki güzergahlarda tarihi mekanların olduğunu anlatan Kaya, " Selimiye Camiisi, Büyük Sinagog, Tunca ve Meriç nehri, Lozan anıtı ve tarihi binaların tanıtımları yapılmış olacak. Yunanistan'a pasaportsuz ve vizesiz geçiş yapıldıktan sonra başlangıç noktası olan Selimiye Camii'nin varacaklar" dedi.

"Başvurular başladı"

Maraton için başvuruların başladığını belirten Kaya, " 3'üncüsü düzenlediğimiz yarı maraton için İnternet adresimizden başvurular başladığını ve maratonda bin kişilik atlet olacak" ifadelerini kullandı.

"Tanıtım için önemli"

Kaya, yapılacak olan etkinliğe dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların gelecek olması Edirne tanıtımı ve Türkiye tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Konuk olarak gelecekler ile birlikte binlerce kişinin maratona katılmasını beklendiğini belirtti.

(AC-ÖK-Y)



21.01.2017 13:45:18 TSI

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