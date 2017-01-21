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Ana muhalefet Milletvekilleri Ilıcalı'ya teşekkür etti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:51
Ana muhalefet Milletvekilleri Ilıcalı'ya teşekkür etti
Ana muhalefet Milletvekilleri Ilıcalı'ya teşekkür etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın TBMM'de yaptığı gündem dışı konuşmaya, ana muhalefet partisi milletvekillerinden destek geldi. Ilıcalı'nın konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Ilıcalı'ya teşekkür etti.
Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cazibe Merkezleri Programı konusunda yaptığı gündem dışı konuşmasına ana muhalefet partisi milletvekillerinden destek geldi. Ilıcalı'nın, "Bu 23 il, Türkiye yüz ölçümünün yüzde 26'sını kapsıyor. Pogram sadece 23 ili değil, İstanbul'u, İzmir'i dolayısıyla 81 ili, 550 milletvekilini ilgilendiriyor. Oldukça önemli ve anlamlı bu program, doğup büyüdüğümüz, herşeyimizi borçlu olduğumuz coğrafyayı ilgilendiriyor. Ben bu program kapsamında Erzurum'a 5 yatırımcı getirdim, diğer vekillerimiz de getirdi. Mesela sizlerde 23 il içerisinde olmasanız bile, buradan bir potansiyel oluşturabilirsiniz. Bu kalkınma planını 4 Eylül 2016'da Diyarbakır'da açıklayan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a teşekkürü bir borç bilirim." cümlelerine vurgu yaptığı konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar söz alarak Ilıcalı'ya teşekkür etti.
Özel "Sıradışı Bir Konuşmaydı"
Milletvekili Ilıcalı'nın konuşmasını sıradışı olarak yorumlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz bu yaklaşımları hükümette görmesekte milletvekillerinden gelen bu tip yaklaşımları son derece önemsiyoruz. Biraz önce sayın vekilimiz Ilıcalı'nın yanına gittik konu ile ilgili bilgi aldık. Konu uzmanlık alanım değil ama anladığım kadarıyla Kalkınma Bakanlığının yetki ve sorumluluk alanında, şehir plancılarının dahil olması gereken bir konu. Program hakkında grubumuzdaki şehir plancısı, mimar milletvekili arkadaşlarımızı ve plan bütçe komisyonunun değerli üyelerini bilgilendirecek, ortak çalışma atmosferi oluşursa program anlatıldığı gibi çok sayıda şehrimize katkı sağlayacaktır."dedi. İktidar milletvekilinden böyle bir teklifin yapılmasını anlamlı bulan Özel "Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi, memleketin ve vatandaşın yararına her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Akar "Hocam AKP Sizi Keşke Daha Önce Keşfetseydi"
Cazibe Merkezi Programının topyekün olarak düşünülmesi gerektiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar " Sevgili Hocam Mustafa Bey kürsüde konuşurken zaman zaman karşılıklı diyaloglarımız olur. Kendisi güzel şeyler söyledi, güzel işler anlattı. Bizde daha fazlasını anlatsın diye zaman kısıtlamasını kaldırdık. Diğer arkadaşlarımızdan iki dakika fazla konuştu. Zaten böyle bir projeyi iki dakikada anlatmak mümkün değil. Burada aklımıza şöyle bişey geliyor; hocam keşke AKP Grubu sizi daha önce keşfetseydi de 15 yıldır güneydoğunun, doğunun istihdam ve üretim problemini çözseydik. Bu programın tek ayağı para vermek değil; beyaz yakalı ayağı, lojistik ayağı, ham madde ayağı ve ürünün piyasaya sürülme ayağı var. Bu topyekün düşünülmesi gereken bir konu ama kendisine çok teşekkür ediyorum." diye ifade etti.
(ERZ-AT-Y)

21.01.2017 13:55:13 TSI
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