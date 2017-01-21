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Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Hayvan dostu uygulamaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Odunpazarı ilçesinde bulunan bazı park ve mevkilere köpek kulübeleri yerleştirdi. Osmangazi Mahalesi'nde bulunan Raif Özgür Parkı'na 2 adet, Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Kemal Kocakaya Parkı'na 1 adet, TEE Parkı'na 1 adet, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'na 1adet ve Akarbaşı Mahallesi'nde bulunan Özdemir Erdoğan Parkı'na 1 adet köpek kulübesi yerleştiren Odunpazarı Belediyesi, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Üniversite Evleri mevkiine 2, Visnelik Mahallesi'nde bulunan Anadolu Hastanesi'ne de 1 tane köpek kulübesi bıraktı.

Hayvanların zorlu kış şartlarından ve soğuk havalardan etkilenmemesi adına bazı parklara toplamda 9 adet köpek kulübeleri yerleştirdiklerini söyleyen yetkililer, hayvanlar için gerçekleştirdikleri çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

(MK-KÇ)



21.01.2017 13:58:42 TSI

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