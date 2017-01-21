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Bolu'da "Bizim Mahalle" projesi başladı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:58
Bolu'da "Bizim Mahalle" projesi başladı
Bolu'da "Bizim Mahalle" projesi başladı

(Fotoğraflı)

Bülent Velioğlu
BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Beşkavaklar mahallesinde düzenlenen etkinliklerde, her ay bir mahallenin yer alacağı "Bizim Mahalle" dergisi dağıtıldı.
Bolu'da her ay bir mahallede düzenlenen "Bizim Mahalle" projesi kapsamında Beşkavaklar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda, Orman Bölge Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Gençlik Spor Hizmetleri, Afad gibi resmi kurumlar stant açarak halka bilgilendirme çalışması yaptı. "Bizim Mahalle" dergisinin de dağıtımın yapıldığı proje kapsamında konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, "Her ay bir mahallemizin dergisi yapılıyor. Asıl amaç kent hafızası oluşturmak. Eski gelenek ve göreneklerimizi gün yüzüne çıkarmak. Bizden sonra gelecek nesillere kültürel bir miras bırakmak. Dergiyi incelediğiniz zaman herkesin anıları ve hatıraları var. Öğretici bilgiler var. Bu uygulamayı tüm mahallelerde yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.
(BV-GY-Y)

21.01.2017 14:02:30 TSI
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