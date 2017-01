YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bolu'da "Bizim Mahalle" projesi başladı

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Beşkavaklar mahallesinde düzenlenen etkinliklerde, her ay bir mahallenin yer alacağı "Bizim Mahalle" dergisi dağıtıldı.

Bolu'da her ay bir mahallede düzenlenen "Bizim Mahalle" projesi kapsamında Beşkavaklar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda, Orman Bölge Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Gençlik Spor Hizmetleri, Afad gibi resmi kurumlar stant açarak halka bilgilendirme çalışması yaptı. "Bizim Mahalle" dergisinin de dağıtımın yapıldığı proje kapsamında konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, "Her ay bir mahallemizin dergisi yapılıyor. Asıl amaç kent hafızası oluşturmak. Eski gelenek ve göreneklerimizi gün yüzüne çıkarmak. Bizden sonra gelecek nesillere kültürel bir miras bırakmak. Dergiyi incelediğiniz zaman herkesin anıları ve hatıraları var. Öğretici bilgiler var. Bu uygulamayı tüm mahallelerde yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

