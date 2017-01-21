YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KTO Başkanı Moralı, 2016 yılını değerlendirdi

KTO Başkanı Moralı, 2016 yılını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2016 yılını değerlendirdi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, basın mensuplarını kahvaltı programında ağırladı. Körfez Ticaret Odasında gerçekleştirilen programa Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı'nın yanı sıra Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, ticaret odası üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, "Özverinin ve fedekarlığın adıdır gazetecilik. Bazen programlarda şahit oluyorum ki bu iş yürekten yapılıyor. Bu işe gönül vermenin ne kadar, mesleğe bağlayıcı bir unsur olduğunu tabi sizlerden, hissetmemek mümkün değil. 16 Ocak'ta basın mensuplarına yönelik düzenlenen programa katılamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu yüzden sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

2016 yılında yaşanan olumsuz gelişmelerin ülke ekonomisini etkilediğini belirten KTO Başkanı Moralı, "2016 yılının 2016 yılı bizim için gerçekten çok güzel ve farklı geçti. İyi geçti derken darbe sürecini ve yaşanan terör olaylarını kastetmiyorum. Yaşanan terör olayları gerçekten ülkemizi çok rahatsız etti. Tabiki de bu olumsuz gelişmeler ülkemizdeki ekonomik ve sosyal yapıyı etkiledi. Yaşanan olumsuz gelişmelerin bu şekilde dönmesine neden olan farklı faktörlerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili olarak zaten Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gereken açıklamaları yapıyorlar. 2016 yılındaki bu gelişmelerin 2017 yılında da yansımalarını devam edeceğini görüyoruz. Dövizde de çok ciddi bir artık oldu. Bunun nasıl engellemeye çalışacaklarını biliyoruz ama yapılan işler başarılı olacak mı bilmiyoruz. 2017 yılının sn çeyreğine kadar bu sıkıntıların devam edeceği daha sonrasında ise biraz daha rahatlamanın olacağı konusunda hükümetimizden açıklamalar var. Bizde ümitsizliğe kapılmayarak, ticaretin gelişmesi için neler yapılabileceğimizi arkadaşlarımızla birlikte paylaşacağız" diye konuştu.

Kahvaltının ardından Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, basın mensuplarıyla fotoğraf çekildi.

(İG-GY-Y)



21.01.2017 14:25:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER