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BEÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım atandı



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Erdal Necip Yadım'ı Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atadı.

28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan ve kurulduğu günden bugüne kurucu Rektör olan Prof. Dr. Mahmut Doğru'nun yerine Prof. Dr. Erdal Necip Yardım atandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atarken, BEÜ'ye ise Prof. Dr. Erdal Necip Yardım atandı.

(VO-ŞAK-Y)



21.01.2017 14:37:48 TSI

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