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Kütahya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:35
Kütahya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti
Kütahya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş dünyası ziyaretlerine Kütahya Şeker Fabrikası ile devam etti.
Şeker üretiminin gerçekleştirildiği tüm aşamaları yerinde görerek incelemelerde bulunan Vali Nayir, Kütahya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Hayri Dikbaş ile Genel Koordinatör Basri Haser'den bilgiler aldı.
1953 yılında kurulan Şeker Fabrikası'nın 1954 yılından bugüne üretime devam ettiğini kaydeden Hayri Dikbaş, "Kuruluş kapasitesi 800 ton/gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi bin 700 ton/güne çıkarılmıştır. Bugün ise kapasite 3 bin 500 ton/gün olmuştur. Her nevi şeker üretmek amacıyla faaliyette bulunan şirketimiz tesislerinde 45 bin 400 ton kristal şeker, 14 bin ton melas, 84 bin yaş küspe üretilmektedir. Şeker üretim kampanya dönemi çalışan sayımız 440, revizyon dönemi çalışan sayımız ise 226'dır" dedi.
Şeker Fabrikası'nın Kütahya için önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Vali Nayir, "Ülkemizdeki 38 şeker fabrikasından biri olan ve ilimiz sınırları içerisinde hizmet veren Kütahya Şeker Fabrikası'nda bugün üretimi inceledik, çalışmaları yerinde gördük. Ülkemiz genelinde baktığımızda önemli bir yere ve konuma sahip olan sanayi kuruluşumuz hakkında detaylı bilgiler aldık. Öte yandan arkadaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine önemli bir katma değer sağlayan Kütahya Şeker Fabrikası için Valilik olarak üzerimize düşen bir sorumluluk varsa eğer imkanlarımız dahilinde neler yapabileceğimizi konuştuk" dedi.(EFE)

21.01.2017 14:39:48 TSI
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