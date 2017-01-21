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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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FETÖ'nün Erzurum kasası Milas'ta yakalandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:39
FETÖ'nün Erzurum kasası Milas'ta yakalandı

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ'nün Erzurum'da örgütün üst düzey yöneticisi ve mütevelli heyetinde görev alan ve mali işleri takip ettiği öne sürülen Yusuf Öksüz Ören'de yakalandı.
FETÖ/PDY'nin Erzurum'daki önemli isimlerinden Alaattin Öksüz'ün oğlu Yusuf Öksüz (61) Milas Ören'de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Yusuf Öksüz'ün Milas'ın Ören Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Öksüz'ün yerinin tespit edilmesi üzerine araştırma başlatan güvenlik güçleri, uzun süredir aranan Öksüz'ü yerleştiği Milas Ören'deki bir otelde kıskıvrak yakaladı.
Şüpheli Öksüz'ün terör örgütü FETÖ'nün Erzurum'da üst düzey yönetici ve mütevelli heyetinde yer aldığı, terör örgütünün mali işlerini takip ettiği öğrenildi. Öksüz'ün Muğla üzerinden Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yaptığı ve Bylock kullandığı içinde firari olarak arandığı öğrenildi.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Öksüz, işlemlerin ardından Erzurum'a sevk edilecek.

(DL-BT-İK)

21.01.2017 14:44:16 TSI
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