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Ardahan Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Biber Rektör Olarak Atandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:40
Ardahan Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Biber Rektör Olarak Atandı

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Biber'i atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yüksek öğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Mehmet Biber'i atamışlardır" denildi.
(OY-AT-Y)

21.01.2017 14:45:31 TSI
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