21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ballıca Esnaf Kefalet Kooperatifi Samsun'da ilk sırada

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:59
Ballıca Esnaf Kefalet Kooperatifi Samsun'da ilk sırada
Ballıca Esnaf Kefalet Kooperatifi Samsun'da ilk sırada

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun 19 Mayıs İlçesi Ballıca Esnaf Kefalet Kooperatifi, Samsun geneli kooperatifler sıralamasında yaptığı çalışmalarda üyelerine sağladığı esnek kredi desteği ile ilk sırada yer aldı.
19 Mayıs İlçesinde Ballıca Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul toplantısına Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Başkanı Metin Sinecek, 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlfet Gören, Ballıca Kredi Kefalet Odası Başkanı Tuncay Karaosman ile üyeler katıldı.

"2017 yılındaki hedef Halk Bankası'nı ilçeye getirmek"
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet raporunun okunmasıyla başladı. Odanın üyelerine adaletli bir şekilde hizmet dağıtımını yaptığını belirten Ballıca Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Karaosman, "Göreve gelir gelmez, üyelerimizle ilgili sürekli istişareler halinde olduk. 2016 yılında yüzde 35'lik bir büyüme gerçekleştirdik, böylelikle üyelerimize daha büyük finansman sağladık, kooperatifimizin zemin katı atıl bir vaziyet olarak bekliyordu, orayı modern bir hale getirerek üyelerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca odamıza üyelerimizin hizmetinde kullanılmak üzere bir araç almayı düşünüyoruz. 19 Mayıs Şoförler Odası Başkanı İlfet Gören'in girişimleri ile Federasyon Başkanı Fevzi Apaydını arayarak ara finansmanlar devreye koyduk. 2017 yılındaki hedefimiz Halk Bankası şubesini ilçemize getirerek, esnaflarımıza daha kolay aktif çalışmalar sürdürmek istiyoruz "şeklinde konuştu.

"27 Kooperatif arasında ilk sırada"
Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Sinecek, "27 Kooperatif arasında Ballıca Kredi Kefalet Odası ilk sırada yer alıyor. Üyelerimizin taksit ödemelerini zamanında yapmasını öneriyorum" dedi.
(ŞU-SLH-Y)

21.01.2017 15:03:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Atakum AİHL öğrencileri İngilizce eğitimi için İngiltere'ye gitti
YEREL

ATAKUM AİHL ÖĞRENCİLERİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ İÇİN İNGİLTERE'YE GİTTİ
Kalp krizinden ölen polis için tören düzenlendi
YEREL

KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Çağlarırmak için mevlit okutuldu
YEREL

ÇAĞLARIRMAK İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Samsunspor'un 28 yıllık acısı
YEREL

SAMSUNSPOR'UN 28 YILLIK ACISI
Birsen Başar Atakum'da otizmi anlattı
YEREL

BİRSEN BAŞAR ATAKUM'DA OTİZMİ ANLATTI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Vali Şahin'e Samsunspor forması
YEREL

VALİ ŞAHİN'E SAMSUNSPOR FORMASI
Samsunspor, galibiyete odaklandı
YEREL

SAMSUNSPOR, GALİBİYETE ODAKLANDI
Bilgiç: &quot;Daha fazla çalışmamız gerekiyor&quot;
YEREL

BİLGİÇ: "DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"
Karneler Başkan Taşçı'dan
YEREL

KARNELER BAŞKAN TAŞÇI'DAN
Başkan Tok, miniklerin karne sevincini paylaştı
YEREL

BAŞKAN TOK, MİNİKLERİN KARNE SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Bafra'da kırsal kalkınma bilgilendirme toplantısı
YEREL

BAFRA'DA KIRSAL KALKINMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Samsun'dan Haleplilere yardım
YEREL

SAMSUN'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Bafra Belediyesi ile İŞKUR protokol imzaladı
YEREL

BAFRA BELEDİYESİ İLE İŞKUR PROTOKOL İMZALADI
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Başkan Togar öğrencilerin karne heyecanını paylaştı
YEREL

BAŞKAN TOGAR ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINI PAYLAŞTI
'Olimpiyat Şenlikleri' başladı
YEREL

'OLİMPİYAT ŞENLİKLERİ' BAŞLADI
&quot;İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları Projesi&quot;
YEREL

"İNSANLIĞIN SINAVI HALEP'İN ÇOCUKLARI PROJESİ"
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI