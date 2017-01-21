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Genç pehlivanlar güreşlere hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Manavgat Belediyesi pehlivanları güreş sezonuna hazırlanıyor.

Manavgat Belediyesi Güreş Takımı, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu'nda yapılan antrenmanlarda, genç sporcular antrenörler eşliğinde hazırlıklarına devam ediyor. Güreş sezonunun açılmasıyla birlikte küçük pehlivanlar, Minik, Teşvik, Taşkoparan, Ayak, Deste ve Küçük orta kategorilerinde güreşecekler. Hafta içi her gün 18.00 ile 20.00 saatleri arasında devam eden çalışmalara yaşları 10 ile 18 arasında olan toplam 30 öğrenci katılıyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ata sporunun gelecek kuşaklara aktarılmasın da üstlerine düşen görevi Manavgat'ın köklü tarihine yakışır şekilde yerine getirdiklerini ifade etti. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin, Manavgat'ta vatandaşların büyük ilgisini çektiğini söyleyen Başkan Sözen, amaçlarının gençlere sporu sevdirmek ve güreşin tarihi mirasına sahip çıkarak, nesilden nesile aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Şükrü Sözen, "Manavgat'ta ata sporumuz çok seviliyor. Biz de belediye olarak desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Genç sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmek de bu hizmetin bir parçası. Bu yıl 7 Mayıs'ta yapılacak olan yağlı güreşlerimize de en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

(AK-SÇ-Y)



21.01.2017 15:26:41 TSI

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