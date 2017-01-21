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Çorum'lu asker El-Bab'da yaralandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:14
Çorum'lu asker El-Bab'da yaralandı
Çorum'lu asker El-Bab'da yaralandı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin şehit olduğu, aralarında Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Hakan Çalmuk'un da bulunduğu 9 askerin yaralandığı öğrenildi.
El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce yapılan saldırıda Saim Topal, Bahattin Bakır, Emre Doruk, Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit düştü, 9 asker de yaralandı. Yaralanan 9 askerden 2'si askeri helikopterle Gaziantep'e sevk edildi.
Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da ikamet eden Hakan Çalmuk'un tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
(SŞ-BÖ)

21.01.2017 16:18:46 TSI
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