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"Çocuk Evliliklere Hayır" resim yarışmasının ödülleri verildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:16
"Çocuk Evliliklere Hayır" resim yarışmasının ödülleri verildi
"Çocuk Evliliklere Hayır" resim yarışmasının ödülleri verildi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka-Kop), tarafından düzenlenen 'çocuk evlilikler' konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Ödül töreninde konuşma yapan Yaka-Kop Aktivisti Gülmay Gümüşhan, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2002 yılında kurulan Yaka-Kop'un Van'ın ilk kadın örgütü olduğunu belirten Gümüşhan, kadına yönelik şiddet, insan hakları, meslek edindirme eğitimleri, kız çocuklarının okullaşması, erken yaşta zorla evlilik ve çocuk gelinlerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
AB ve Türkiye delegasyonu tarafından finanse edilen 'Oyun sandım gerçek oldu' projesi kapsamında 'Çocuk evlilikleri' konulu bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Gümüşhan, "Bu çalışmamız, Erçek Çok Programlı Lisesinden duyarlı bir öğretmenin bize başvurusu ile başladı. O günden bugüne kadar 3 yıl içinde yaklaşık 67 köye gittik. İmamlarla, muhtarlarla, halk sağlığı ve milli eğitim ile ortak çalışmalar yürüttük" dedi.
3 yıldır okullarda 'Çocuk evlilikleri' konulu resim yarışması düzenlediklerini ifade eden Gümüşhan, "Gençlerimiz ve çocuklarımız, çizdikleri resimler ile erken yaşta evliliklerin zararlarına farkındalık oluşturuyorlar. Bizler de çizdikleri resimlerden dolayı hem kendilerini ödüllendirdik hem de çizdikleri resimler 2017 takviminde yer aldı. Öğrencilerin isminin ve çizdiği resmin yer alacağı bu takvim, ilgili bütün yerlere dağıtılacaktır. Ayrıca bu resimler, bilboardlara da asılarak farkındalık oluşturulacak" ifadelerini kullandı.
Kurum olarak kız çocuklarının eğitimine çok önem verdiklerini vurgulayan Gümüşhan, kız çocukların eğitimi konusunda duyarlı davranan tüm anne ve babalara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi. Çizdikleri resimlerle çocuk evliliklere karşı olduklarını belirten öğrenciler ise anne ve babalardan özellikle kız çocuklarının okuması konusunda duyarlı olmalarını istedi.
(ATL-ŞAK-MK-Y)

21.01.2017 16:21:17 TSI
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