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Başkan Kocamaz: "Mücadelemiz mezara kadar sürecek"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:55
Başkan Kocamaz: "Mücadelemiz mezara kadar sürecek"
Başkan Kocamaz: "Mücadelemiz mezara kadar sürecek"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, mücadeleyi topyekun sürdürmek gerektiğini belirterek, "Bizim mücadelemiz de mezara kadar sürecek" dedi.
Başkan Kocamaz, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Mersin Şubesi'nin 2017 Yılı Olağan İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kocamaz, Türkiye'nin zor bir dönemeçten geçtiğini, insanların artık televizyonu açıp haberleri dinlemekten korkar hale geldiğini söyledi. "Ama önümüzde de bir Türkiye gerçeği var. O yüzden mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız" diyen Kocamaz, ülkücülerin hep zor şeylere talip olduklarının altını çizdi. Kocamaz, "Kolayı herkes yapar ama Türk Milliyetçileri kolaya baş koymadılar. Ülkücüler, gece gündüz demeden kaygılarını dile getirirler, çözüm yolları üretmeye çalışırlar ve mücadeleyi tepeden tırnağa yapma gayreti içerisinde olurlar. Bu davanın bir neferi olmayı kendimize şeref atfetmişiz. Biz mücadele adamıyız, mücadeleden hiçbir zaman yılmayız. Çünkü bizlere öncülük yapanlar bu mücadeleden hiç yılmadan, taviz vermeden, mezara kadar bu mücadeleyi sürdürdüler. Bizim mücadelemiz de mezara kadar sürecek" diye konuştu.
Alparslan Türkeş ile yaşadıkları bir anısını anlatan Kocamaz, "Dava adamları ömrünün son demine kadar bu davalarını sonuca ulaştırmak için var gücüyle çalışır. Yanındakiler kendisini terk etmiş olsa da mücadelesinde yanına gençleri alarak devam ederler" şeklinde konuştu.
Mersin'de yaşanan olaylara da değinen Kocamaz, "Özellikle Mersin'in ve Tarsus'un ne kadar kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Mersin'de 2014 yılında hepimiz oyunu bozduk. 30 Mart 2014'te Mersinliler birleşti, bütünleşti ve bu oyunu bozdu. MHP 1994'ten bu yana Mersin'de yükselen bir ivme kazandı ve yükselen bir değer haline geldi. Bunun kıymetini bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Adalet terazisinin bir gün herkese lazım olacağını dile getiren Kocamaz, şunları söyledi: "Adalet terazisi doğru tartmazsa eğer, teraziyi tutanın başını yere eğer. Bunu yanlış tutanların başı bir gün yere eğilecek. Biz Türk Milliyetçileri olduğumuz sürece bu devleti yaşatmak için son nefesimize kadar koşacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz mücadele adamıyız, bu tür konularda çileyi sadece bugün çekmiyoruz. Gençlik yıllarımızdan beri bu çileyi çekiyoruz. Allah da bizi bu çileyi çekmek için yaratmış. Ama 18 yaşındaki Burhanettin Kocamaz'ın fikri, zikri, duruşu ne ise bugün de aynı noktadadır. Allah'ın izniyle mezara da gidecektir. Bu böyle bilinsin."
TÜRKAV Mersin Şube Başkanı Mustafa Tekerek ise göreve geldiklerinden bugüne kadar davalarına güç katabilmek adına tüm teşkilatlara ve Başkan Kocamaz'a yanlarında olduğu için teşekkür etti. Ülkede 2 yıldır yaşanan terör olaylarından ve bunların Türkiye'yi nasıl yıprattığından bahseden Tekerek, "Devlete düşen vazife hainlerin kökünü kazıyarak, onlarla barış olmayacağını anlamaktır" dedi.
(KYM-Y)

21.01.2017 16:59:50 TSI
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