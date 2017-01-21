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Şehit Aileleri Derneği'nden 90 yaşındaki emekli korucuya ziyaret

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:08
Şehit Aileleri Derneği'nden 90 yaşındaki emekli korucuya ziyaret
Şehit Aileleri Derneği'nden 90 yaşındaki emekli korucuya ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri ile Güvenlik Korucuları Derneği üyeleri, koruculuktan emekli olan 90 yaşındaki Emin Sarsılmaz adlı hastayı ziyaret etti.
Dernek başkanı İsmail Şehitoğlu öncülüğündeki Şehit ve Gazi Aileleri ile Güvenlik Korucuları Derneği üyeleri, Baykan ilçesi Derince köyündeki şehitliği ziyaret ederek dua etti. Yarımcı Karakol Komutanlığı'nda güvenlik noktalarındaki korucularla da bir araya gelen dernek üyeleri, daha sonra hasta olan 90 yaşındaki Emin Sarsılmaz adındaki eski köy muhtarı ve emekli korucuyu evinde ziyaret etti. Yaşlı adamın elini öpen dernek başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit ve gazi aileleri dernekleri ve güvenlik korucuları olarak bu ülkeye hizmet eden her ferde minnettar olduklarını söyledi. Şehitoğlu, "Nitekim Emin Sarsılmaz amcamız da yıllarca hem köyünde muhtarlık yaptı hem de bu bayrak için koruculuk yaparak güvenlik güçlerimizle omuz omuza mücadele etti. Kendisini ziyaret ederek hayır duasını aldık. Aynı zamanda Baykan'da güvenlik güçlerimiz ve diğer korucuları da ziyaret ederek moral verdik" dedi.
(MND-AKK-Y)

21.01.2017 17:12:59 TSI
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