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Esendemir güven tazeledi

- Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Esendemir, 134 oy alarak yeniden başkan seçildi



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ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda Cafer Esendemir yeniden başkan seçildi.

Adana Sanayi Odası'nda yapılan genel kurulda üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seçimde mevcut başkan Cafer Esendemir 134 oy alırken, rakibi İsmail Başkan 58 oyda kaldı . Seçimde 5 oy geçersiz sayıldı.

Esendemir'in seçimi farkla kazanması üzerine İsmail Başkan seçim için yönetim listesi çıkarmadı. Bunun üzerine divana verilen önerge ile açık oylama kabul edildi. Bu şekilde yapılan yönetim oylamasında Esendemir'in listesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Esendemir, kazandığı seçimin ardından üyelere teşekkür etti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Sait Güleç, Ömer Üney, Mutlu Mete, Yusuf Baştuğ, Süreyya Uri, Hakan Köker, Sefa Saygıdeğer, Hüseyin Arat."

(NPR-Y)



21.01.2017 17:18:37 TSI

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