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GGC ödül gecesinde duygulandıran davranış

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:15
GGC ödül gecesinde duygulandıran davranış
GGC ödül gecesinde duygulandıran davranış

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 3.sünü düzenlediği 'Basın Ödülleri Yarışmasında" Radyo Kategorisi dalında birincilik ödülü alan Meral Ay duygulandıran bir davranışta bulundu.
Yarışmada ödüle layık görülerek fotoğraf makinası kazanan Ay, aldığı bu ödülü 2015 yılında Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde devriye görevi yaptığı sırada terör örgütü IŞİD militanlarının silahlı saldırısında şehit düşen Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin eşi Seher ve oğlu Yalçın Nane'ye hediye etti.
Organizasyonda aldığı ödülü daha da anlamlı bir hale getirmek için Şehit Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin eşi Seher Nane'yi GGC yönetim kurulu üyeleriyle birlikte onurlandıran Ay'ın bu davranışı karşısında duygulu anlarda yaşandı. GGC toplantı salonunda gerçekleştirilen törene şehit Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin eşi Seher Nane, 1,5 yaşındaki oğlu Yalçın ile GGC yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Ödül gecesinde açıkladı
GGC'nin düzenlemiş olduğu basın ödülleri töreninde birincilik ödülünü aldığı anda Şehit Mehmet Yalçın Nane'nin eşi ve çocuğuna bu ödülü hediye edeceğini aktaran Meral Ay böylelikle sözünü de yerine getirmiş oldu. Ay bu davranışından dolayı gecede salonu dolduran gazeteci meslektaşları ve eşleri tarafından da takdir topladı.
Yarışmaya onlar için başvurmuştum
GGC'nin önceki yıllarda düzenlemiş olduğu yarışmaya başvuru yapmadığını belirten Meral Ay "Bugün eğer bu ülke ayaktaysa hem yurtiçinde hem yurtdışında tüm güvenlik görevlilerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde ayakta. Biliyorsunuz gazetecilik çok zor bir iştir. Eşim de gazeteci ben de gazeteciyim. Herkesten önce uyanmak, herkes uyuduktan sonra da uyumak zorundasınız. Gerçekten meşakkatli bir iş. Ben Seher'in her zaman yanındaydım çünkü yakın arkadaşım. O da benim gibi hamileydi, daha doğum yapmamıştı. Küçük Yalçın o zaman annesinin karnındaydı. Seher eşini bir kahraman olarak cennete uğurladı. Seher Yalçın öyle güçlü bir kadın ki o günden sonra oğluna sarılarak ayakta kaldı. Yalçın ona çok büyük moral oldu. Ben aslında yarışmaya başvururken Seher ve özellikle sevgili Yalçın için başvurmuştum. Hediyemi onlarla paylaşacaktım. Dereceye girer mi, kazanır mıyım düşüncelerim yoktu ama tabii kazanınca çok mutlu oldum. Bu düşüncelerimi o gün tüm arkadaşlarımla paylaştım" dedi.
"Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz"
Türkiye'deki ve yurtdışındaki güvenlik güçlerini saygı ve rahmetle andığını ifade eden Ay, "Şehit eşlerimize birlikteyiz, yanınızdayız mesajını vermek istiyorum. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu evladımız da Türkiye'nin evladı. Zaten Yalçın'ın doğduğu gün dün gibi aklımda. İnşallah sevgili Yalçın ileride yaşayacağı en güzel anlarını bu fotoğraf makinası ile ölümsüzleştirecek. Allah Şehit eşlerine bu denli güçlü hanımları nasip ediyor. Seher'in gerçekten inanılmaz, güçlü bir duruşu var. Ben bu vesileyle tüm şehit eşlerine selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum. Şunu bilsinler, hem şahsım hem de Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yönetimi her zaman şehit eşlerinin ve şehit çocuklarının yanında olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.
Meral Ay'ın bu hareketi salondakileri duygulandırırken, şehit eşi Seher Nane de hediyesinden dolayı Meral Ay'a teşekkür etti.
(OE-Y)

21.01.2017 17:20:03 TSI
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