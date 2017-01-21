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Mahmut Özkan Güven Tazeledi



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KİLİS (İHA) - Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına Mahmut Özkan seçildi.

Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongre, Divan Kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kongrede, gelir gider raporu, denetleme raporu, tahmini bütçe okunarak oy çoğunluğuyla kabul edildi. Mahmut Özkan başkanlığındaki listeden başka bir liste seçime girmeyince, Mahmut Özkan ASKF Başkanı seçilerek güven tazelemiş oldu. Bir teşekkür konuşması yapan Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mahmut Özkan, kendisine oy veren bütün delegelere teşekkür ederek, Kilis'te sporun gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapma niyetinde olduklarını dile getirdi. Kongrede, Özel Meltem Spor Kulübü Başkanı Alaaddin Özkar ve Yener Altıparmak da söz alarak yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Mahmut Özkan başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Mahmut Özkan, Mehmet Özdemir, Sait Doğan, Mehmet Çakıcı, Bekir Mülayim, Sadık Sarıdağ, Mustafa Önder, Hüseyin Musakayeoğlu ile Mustafa Tohumcu."

(MAD-OE-Y)



21.01.2017 17:58:35 TSI

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