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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Vali Toprak başarılı öğrencileri ödüllendirdi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:54
Vali Toprak başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Vali Toprak başarılı öğrencileri ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Çınar okullarında karne heyecanının yanı sıra TEOG'da başarılı olan öğrenciler de ödüllendirildi.
Çınar Koleji'nde TEOG'da başarılı olan öğrenciler iki sevinci bir arada yaşadı. Okuldan karnelerini alan öğrenciler, TEOG sınavındaki başarılarından dolayı düzenlenen programa katıldılar. Mehmet Emin Bitlis İlkokulunda düzenlenen ödül törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, TEOG sınavında tam puan alan öğrencileri kutlayarak ödüllerini kendi elleriyle takdim etti.
Tüm öğrencileri TEOG'daki başarılarından dolayı tebrik eden Vali Toprak, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.
(CÖ-OE-Y)

21.01.2017 17:59:46 TSI
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