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Ak Parti'de Ocak ayı toplantısı yapıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Şanlıurfa il Başkanlığı Ocak Ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

GAPTEM konferans salonunda düzenlenen toplantı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün açılış konuşmasıyla başladı. Beyazgül, yaptığı açıklamada, "Dün hamdolsun hepimiz beraber izledik mecliste 300'ün üzerinde bir oyla referandum oylandı ve geçildi. Şunu sizlere hatırlatmak isterim. Orada yaklaşık 130'a yakın muhalefet milletvekilleri vardı. Diğer tarafta da 340, 350 mecliste ki çalışmaları gördünüz. Oylamalar nasıl oluyor gördünüz. Biz bunların eline kalsak, 350 kişi onlar olsaydı fikrin varsa söyle. Oyunu kullan. Sonra git halkı ikna et. Sen şimdi orada sandığı kilitliyorsun, kürsüyü engelliyorsun, bu mu demokrasi anlayışınız Allah aşkına. Demokrasi falan bunlarda sadece lafta" şeklinde konuştu. Toplantı daha sonra Kadın Kolları Başkanı Aysel Göncü ve Gençlik Kolları Başkanı Sedat Ertürk'ün yaptığı sunumlarla devam etti.

Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısına, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ile partililer katıldı.

(BB-SD-Y)



21.01.2017 18:24:18 TSI

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