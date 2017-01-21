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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Kömürlükte çıkan yangın korkuttu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:42
Kömürlükte çıkan yangın korkuttu
Kömürlükte çıkan yangın korkuttu

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Ulu camii mahallesi 251. sokakta içerisinde Suriyeli bir ailenin barındığı evin kömürlüğünde yangın çıktı. Mahalle halkının da müdahale ettiği yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(UK-ÖZ-Y)

21.01.2017 21:47:18 TSI
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