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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Otomobil duran TIR'ın altına girdi: 1 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar, 00:05
Otomobil duran TIR'ın altına girdi: 1 yaralı
Otomobil duran TIR'ın altına girdi: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil yol kenarında bulunan park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Palmiye Caddesi üzerinde Yenicami istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 54 AH 554 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde durmakta olan tırın altına girdi. Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversite Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
(RŞ-ÖZ-Y)

22.01.2017 00:06:08 TSI
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