YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. mirhan ilk ameliyatını oldu

Emirhan ilk ameliyatını oldu



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinin İlhan köyünde yaşayan kifoskolyoz hastası (omurga eğriliği) 16 yaşındaki Emirhan Avşar ameliyat olmazsa sakat kalacaktı. Emirhan İlk ameliyatını Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesinde oldu.

Sosyal medyada ilk ameliyatını olduğunu paylaşan kifoskolyoz hastası Emirhan Avşar yaptığı paylaşımda şunları yazdı; ''Çok şükür bugün ilk ameliyatımı oldum beyincik ameliyatı. Doktor operasyonun iyi ve başarılı geçtiğini söyledi. İkinci ameliyat olarak asıl olacak olan omurilik ameliyatı gerçekleşecek Allah'ın izniyle dualarınızı eksik etmeyin.'' paylaşımında bulundu.

(MB-YE-AÖ-Y)



22.01.2017 09:22:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER