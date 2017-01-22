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mirhan ilk ameliyatını oldu

22 Ocak 2017 Pazar, 09:17
mirhan ilk ameliyatını oldu
Emirhan ilk ameliyatını oldu

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinin İlhan köyünde yaşayan kifoskolyoz hastası (omurga eğriliği) 16 yaşındaki Emirhan Avşar ameliyat olmazsa sakat kalacaktı. Emirhan İlk ameliyatını Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesinde oldu.
Sosyal medyada ilk ameliyatını olduğunu paylaşan kifoskolyoz hastası Emirhan Avşar yaptığı paylaşımda şunları yazdı; ''Çok şükür bugün ilk ameliyatımı oldum beyincik ameliyatı. Doktor operasyonun iyi ve başarılı geçtiğini söyledi. İkinci ameliyat olarak asıl olacak olan omurilik ameliyatı gerçekleşecek Allah'ın izniyle dualarınızı eksik etmeyin.'' paylaşımında bulundu.
(MB-YE-AÖ-Y)

22.01.2017 09:22:07 TSI
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