YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Susuz'da HOHUT Değerlendirme ve KABİS Otomasyon sistemi tanıtım toplantısı yapıldı

Susuz'da HOHUT Değerlendirme ve KABİS Otomasyon sistemi tanıtım toplantısı yapıldı



KARS (İHA) - Kars'ın Susuz İlçesi'nde Huzurlu Okul Huzurlu Toplum (HOHUT) değerlendirme ve KABİS Otomasyon Sistemi tanıtım toplantısı düzenlendi.

HOHUT ilçe temsilcileri, okul müdürleri ve HOHUT Okul temsilcilerinin katıldığı toplantıda KABİS Otomasyon Sistemi tanıtımı yapıldı.

Tanıtım sonrasında Susuz'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1. döneminde HOHUT Projesi kapsamında yapılan etkinlikler konuşuldu ve değerlendirildi.

2016-2017 eğitim-öğretim 1. döneminde Susuz'da HOHUT projesi kapsamında,

41 öğrenci Susuz Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimleri tarafından muayene edildi. 9 öğrenci Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne yönlendirilerek ve muayene olmaları sağlandı. 5 öğrenci ise il dışındaki hastanelere yönlendirildi. Ayrıca Susuz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçedeki okullarda bin 946 öğrenciye göz sağlığı taraması yapıldı.

Öte yandan HOHUT projesi kapsamında maddi problemi olan öğrenciler arasından 29 öğrenciye yardım yapıldı. Sürekli devamsızlık yapan öğrencilerden 59 öğrenciye ev ziyaretinde bulunuldu. Ayrıca Susuz'da yürütülen SODES projeleri kapsamında düzenlenen gezilere HOHUT projesinde belirlenen öğrencilerin katılımları sağlandı.

(IÇ-AA-Y)



22.01.2017 09:33:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER