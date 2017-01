YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuşadası Gençlikspor kahvaltıda buluştu

Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Aydın Süper Amatör Lig'de ilk yarıyı namağlup lider olarak tamamlayan Kuşadası Gençlikspor'un başkan, yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kahvaltıda bir araya geldi.

Pusula Restaurant'ta gerçekleştirilen kahvaltıya Kuşadası Gençlikspor Başkanı Behçet Alp, Kuşadası Gençlikspor Teknik Direktörü Özer Erdem ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular katıldı. Samimi bir havada geçen kahvaltıda morallerin yüksek olması dikkat çekti. Kahvaltılı toplantıda konuşan Kuşadası Gençlikspor Kulübü Başkanı Behçet Alp, ilk yarının değerlendirmesini yaptı. Başkan Alp, "İlk yarıyı lider tamamladık. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Bizlerde tüm maçlara yönetim kurulumuzla birlikte katılıyoruz. Kuşadasıpor'un büyük bir ismi var. Bu yüzden üzerimizde ağır bir yük var. Kuşadasıspor'un karşısına çıkan rakipler büyük bir hırsla sahaya çıkıyor. Her ne kadar kulübümüzün ismi büyük olsada maç sahada kazanılıyor. Her maça ayrı bir motivasyonla hazırlanmamız gerektiğini öğrendik. Ayrıca taraftar gruplarımıza da teşekkür ediyorum. Yağmur, çamur demeden her maçımızda bizlere destek verdiler" dedi. Konuşmasına kulübün hedeflerini anlatarak devam eden Başkan Alp, "Hedef olmadan sonuca gidilmeyeceğini düşünüyorum. Temmuz ayında görevi devraldık. Ani bir gelişmeydi hepimiz için. Hazırlığımız yoktu. Hemen hedefimizi belirledik ve 'Hep birlikte el ele, her sezon bir üst lige' dedik. Bugün amatör ligte mücadele ediyoruz ancak hedefimiz profesyonel lig" diye konuştu. Futbolculara yönelik "Sizlere büyük görev düşüyor" diyen Başkan Alp, "Sahada mücadele eden sizlersiniz. Bizler dışardayız. Bizim görevimiz idari konular. Siz sahada ter dökerken bizlerde sizlere en iyi imkanları sağlayabilmek adına dışarıda ter döküyoruz. Zor şartlar altında takımı yürütmeye, başarılı kılmaya gayret ediyoruz. Bu bayrağı yukarıda tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

- "BORÇLARIMIZI YAPILANDIRDIK"

Kulübün mali durumuyla ilgili de açıklama yapan Başkan Alp, "Kulübümüzün herhangi bir geliri yok. Ancak giderimiz çok. Bu sene 650 bin TL bütçeyi öngörmüştük. Fakat karşımıza beklemediğimiz bir şekilde kulübün geçmişten gelen vergi, SSK ve piyasa borçları çıktı. Sportif başarıyı sağlıyoruz ancak bu işin sadece sportif başarıyla yürümeyeceğini fark ettik. Kulübün geçmişten gelen borçlarından kaçmıyoruz. Ekonomik yönden kulübün önünü açmamız gerekiyordu. Yıllık gider anlamında 650 bin TL düşünüyoruz. Ancak geçmiş borçların yapılandırılmasıyla beraber büyük bir borç yükü eklendi. Bağışlarla ayakta duran bir kulübümüz var. Belediye Meclisi kararı ile kulübe 170 bin TL destek sağlandı. Başkan Kayalı ve meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ana sponsorumuz var Eviz Yapı. Onların sayesinde sezon başı nefes aldık. İş adamlarımızdan destek alıyoruz. Bu şekilde döngüyü sağlamaya çalışıyoruz. Yönetim Kurulu'nda karar alarak bu yılı vefa yılı ilan ettik. Zor bir döneme denk geldik. Bu sene bizim vefa yılımız. Herkesin elini taşın altına koyduğu, herkesin fedakarlık yaptığı bir yıl oldu. Bu bağlamda takvim bastırdık. Bu konuda da desteğe ihtiyacımız var. Hem duvar hem masa takvimlerini satarak kulübümüze destek sağlamak istiyoruz" dedi.

22.01.2017 10:00:01 TSI

