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Ege doğaltaşları İtalyanların evini süsleyecek

- Türk Doğaltaş sektörü, İtalya'da Türkiye güçlü ekonomik partner mesajı verecek



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türk doğaltaş sektörü, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör olayları sonrasında ithalatçıların Türkiye'ye gelme konusunda kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için alıcılarla iletişimi arttırmak için harekete geçti.



Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu amaçla 22-26 Ocak 2017 tarihleri arasında İtalya'ya "Ticaret Heyeti Organizasyonu" düzenliyor. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya'nın başkanlık yapacağı, İzmir İtalyan Ticaret Odası ile işbirliğinde düzenlenecek "Ticaret Heyeti Organizasyonu"na, Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat ile birlikte Türk doğaltaş ihracatçılarının olduğu 27 kişilik heyetle İtalya'ya gidiliyor.



Doğaltaş ihracatçıları İtalya'ya çıkartma yapacak

Türk doğaltaş sektöründe işlenmiş ürün ihracatının payını arttırmak için çaba gösterdiklerini, projelerini de bu amaca uygun hayata geçirdiklerini anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, doğaltaş sektöründe uç ürün olarak tanımlanan işlenmiş ürün üretim ve ihracatında lider ülke konumundaki İtalya'nın deneyimlerini yerinde görmek istediklerini kaydetti.

İzmir İtalyan Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenecek organizasyonda, 27 kişilik heyet Carrara Ticaret Odası'nı, İtalya'nın Toskana bölgesinde sivil toplum kuruluşlarını, doğaltaş ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini ve tasarım ofislerini ziyaret edecek.



URGE Projemize katkı sağlayacak

İtalyan meslektaşlarıyla ikili iş görüşmeleri de yapacakları bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "İtalyan meslektaşlarımıza; Türkiye 15 Temmuz öncesinde nasıl ticari bir partner ise, 15 Temmuz sonrasında da bu özelliğinin devam ettiğini dile getirmeye gidiyoruz. Ekmeğini taştan kazanan doğaltaş sektörünün temsilcileri olarak 'İnadına ihracat, inadına üretim' sloganıyla Türkiye'nin hem ihracatını, hem de imajını güçlendirmek için çalışıyoruz. İhracatının katma değerinin yüzde 90'ı ülkemizde kalan doğaltaş sektörünün katma değerli ürün ihracatını arttırabilmek için "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" adlı URGE projemizi hayata geçirdik. İtalya'dan edineceğimiz izlenimler bu projemizin daha iyi sonuçlar vermesine katkı sağlayacak" diyerek sözlerini noktaladı.

(MB-E)



22.01.2017 10:02:04 TSI

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